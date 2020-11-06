-Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi başladı



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşküne geçti. Erdoğan burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'i kabul ediyor. Bosna Hersek'li konuk 14.30 sularında Vahdettin Köşküne geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme başladı.





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