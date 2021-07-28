Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Siyaset
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

arşiv görüntüler

( BOLU ) BOLU

Ayrımcılık Savcı Belediye Meclisi Meclis Suç Duyurusu 


- Bolu’da, yabancı uyruklu vatandaşlara suyu 10 kat zamlı vereceğini söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasını belediye meclisinde gündeme getireceğini söyledi.

Belediye Başkanı seçildikten sonra yabancı uyruklu kişilere verilen ayni ve nakdi yardımları da kesen Özcan, son açıklamasının ardından bir çok kişi Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçelerin işleme konulmasının ardından Özcan hakkında, “görevi kötüye kullanma” ile “nefret ve ayrımcılık” suçlarından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı