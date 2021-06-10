BOGOTA - Kolombiya'daki yerli halk, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu ile görüşmeyi bekliyor
- Gösterilerden detaylar - Yerli halk temsilcilerinden Pedro Velasco'nun açıklaması - Heykel önünde bekleyen göstericilerden detaylar - Güvenlik önlemi detaylarıBOGOTA (AA) - Amerikan Devletleri Örgütü'nün özerk bir kolu olan Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'nun (IACHR) temsilcileri, polis şiddetine ilişkin iddiaların ve video kanıtlarının ardından üç günlük bir ziyaret için Kolombiya 'ya gitti. Ülkedeki yerli halk temsilcilerin sadece Hükümetin belirlediği kuruluşları değil, aynı zamanda yerli halkı ve makamları ziyaret etmesini de talep ediyor.
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