BOGOTA - Kolombiya'da vergi reformu karşıtı protestolarla başlayan gösteriler devam ediyor
- Otel önünde bekleyen kalabalıktan detaylar - Güvenlik önlemi detayları - Göstericilerin slogan atması - Göstericilerle röportajlarBOGOTA (AA) - Kolombiya 'da 28 Nisan'dan bu yana süren hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna (IACHR) bağlı bir heyet incelemelerde bulunmak için Kolombiya 'ya geldi. Heyetin, protestolardaki insan hakları ihlallerini hükümet yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor. Protestocular, Bogota'da heyetin görüşmelerde bulunacağı otel önünde toplandı.
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