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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BOGOTA - Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar devam ediyor

BOGOTA - Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar devam ediyor



: - Bogota'daki yürüyüşten görüntüler - Kolombiya Ombudsman Ofisi önünde toplanan vatandaşlardan görüntüler - Muhalefet lideri ve senatör Gustavo Petro'nun konuşması - Boyacá Odası temsilcisi César Pachón'un konuşması - Campin Stadyum'u ve çevresinden görüntüler - Campin Stadyum'u önünde toplanan protesto gençlerden görüntülerBOGOTA (AA) - Kolombiya 'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir kez daha sokaklara çıktı. Başta başkent Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Bucaramanga ve Santander gibi kentlerde yürüyüşler gerçekleştiren binlerce kişi, Ivan Duque hükümetinin uygulamalarını protesto etmeye devam ediyor. Campin Stadyum'u önünde toplanan gençler protesto gösterilerine devam etti.

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