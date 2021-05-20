BOGOTA - Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar 22. gününde devam ediyor
- Göstericilerin drone görselleri - Göstericilerin yaktığı ateşten detaylarBOGOTA (AA) - Kolombiya 'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler yapan binlerce kişi, Ulusal Grev Komitesi'nin çağrısı üzerine ülkenin birçok kentinde yürüyüşler düzenledi. Başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı başta olmak üzere birçok noktada bir araya gelen öğrenci grupları, sendikalar ve yerlilerden oluşan eylemciler, barışçıl şekilde hükümet karşıtı sloganlar atarak ve şarkılar söyleyerek tepkilerini bir kez daha dile getirdi.
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