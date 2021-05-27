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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BOGOTA - Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 28'inci gününde devam ediyor

BOGOTA - Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 28'inci gününde devam ediyor

- Gösteri yürüyüşünün drone görseli - Göstericilerden detaylar - Pankart detayları - Göstericilerle röportajlarBOGOTA (AA) - Kolombiya 'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin önemli kentlerinde yürüyüşler yaptı. Ulusal Grev Komitesinin çağrısıyla bir araya gelen sendika temsilcileri, öğrenci grupları ve farklı kesimlerden insanlar, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin uygulamalarını protesto etti. Başkent Bogota'da yolu trafiğe kapatan eylemciler, cadde boyunca yürüyerek müzik ve şarkılar eşliğinde barışçıl gösteriler gerçekleştirdi.

Protesto Hükümet Hükümet Karşıtı 

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