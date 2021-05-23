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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Binali Yıldırım oğlu ile ilgili iddiaları cevapladı

Binali Yıldırım oğlu ile ilgili iddiaları cevapladı

Binali Yıldırım açıklamalar

( İSTANBUL )- “Bu iftiradır yalandır. Şiddetle ret ediyoruz. Bizimle uyuşturucu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır.” İSTANBUL

Uyuşturucu 


- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Bu iftiradır yalandır. Şiddetle ret ediyoruz. Bizimle uyuşturucu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır. Bu olsa olsa çamur at izi kalsın türünden bir suçlamadır. Ama unutmayalım ki çamur atan önce kendi elleri kirlenir” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde oğlu ile ilgili iddiaları cevapladı. Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, “Bu iftiradır yalandır. Şiddetle ret ediyoruz. Bizimle uyuşturucu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır. Tümüyle ret ediyoruz. Bu olsa olsa çamur at izi kalsın türünden bir suçlamadır. Ama unutmayalım ki çamur atan önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralıkta gitmiştir. Beraberinde de Covid’le mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine de orada test kiti, maske gibi bir malzeme götürüp dağıtılmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela’da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. Onlarla da birlikte oldu. Sosyal medyada paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. O da gerçek dışıdır. Kendi biletini alıp, kendi imkanlarıyla masraflarını karşılayacak o ziyaret gerçekleştirmiştir” dedi.

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