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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Binali Yıldırım Edirne’de

Binali Yıldırım Edirne’de

Binali Yıldırım'ın Edirne ziyareti

Legen Toplantı İstişare Toplantısı 

-kongreye katılımı
-ziyaret ve temasları
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Türkiye Cumhuriyeti'nin 27'inci ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28'inci Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, partisinin kongresine ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Edirne’ye geldi. İlk olarak Ak Parti Edirne İl Başkanlığı’nın 7. Olağan İl Kongresi’ne katılan Binalı Yıldırım, partilileri tarafından sevgi seli ile karşılandı. Yıldırım, kongre öncesi kısa bir konuşma yaparak, 2023 hedefleri ile ilgili bilgiler verdi. Kongrenin ardından Yıldırım ve beraberindeki heyet, Edirne Valiliği’ne gelerek, Edirne Valisi Ekrem Canalp’i makamında ziyaret etti. Oda ve borsa başkanları ile bir araya geldi Türkiye’nin 27'inci ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28'inci Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, valilik ziyaretinin ardından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)’nın ev sahipliğinde düzenlenen, oda ve borsa başkanlarının katıldığı istişare toplantısına katıldı.
Yıldırım, istişare toplantısının ardından Ak Parti Edirne İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışına katıldı ve kentten ayrıldı. Öte yandan, tek liste ile yapılan Ak Parti İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi’nde il başkanı Belgin İba ve ekibi, 466 delegenin sandığa gitti ve 460 geçerli oy ile yeniden göreve seçildi. (KU-
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