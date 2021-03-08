Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Yıldız’dan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti

Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Yıldız’dan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti

Beyoğlu ilçe Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ailelere karanfil vermesi

Kutlay Kadınlar Günü Siyasi Parti Terör Örgütü Genel Başkan 

-Beyoğlu ilçe Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ailelerle görüşmesi
-Beyoğlu ilçe Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıklaması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- İstanbul Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile eşi Seyhan Yıldız, geldikleri Diyarbakır’da HDP önünde evlat nöbeti tutan aileleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret etti. Eşiyle birlikte ailelerle tek tek görüşen Başkan Yıldız, annelere karanfil vererek acılarını paylaştığını ifade ederek açıklama yaptı. Bugün buraya bir Anadolu evladı olarak, bir annenin evladı olarak bulunduğu belirten Başkan Yıldız, ”Burada bulunan annelerimiz evlatlarını hasretle bekliyorlar. PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan ve bu anaların yüreğini yakan bütün terör örgütlerini lanetlediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.
“Terör örgütünün siyasi uzantısına methiyeler dizenler de buraya gelsinler” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun HDP Genel Başkanı Pervin Buldan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlamasına tepki gösteren Başkan Yıldız, “Bu anaların yüreği yanıyor, bu anaların yüreği yanarken terör örgüte destek veren siyasi partinin eş genel başkanının kadınlar günü kutlamak suretiyle safını belli eden tüm siyasilerde burada yüreği yanan anneleri de görmelerini bekliyorum. Oturdukları yerden HDP’nin eş genel başkanına düzeleme yapanlar ve onların kadınlar günü kutlayanlar buradaki anneleri de görmelerini tekrarlamak istiyorum. Buradaki anneler evlatlarını yetiştirdiler ve bende bu annelere destek vermek için buradayım. Çünkü biz insanoğluyuz ve buradaki anneler ile kadınlar vatan için mücadele eden kadınların kadınlar günü kutluyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından bir süre ailelerle görüşen Başkan Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız, daha sonra bölgeden ayrıldı. (SI-AKK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı