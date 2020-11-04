Belediye Meclisinde “Kıvırma” tartışması

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( BALIKESİR )- Edremit Belediyesi Meclis toplantısında gergin dakikalar yaşandı BALIKESİR



- Balıkesir’in Edremit ilçesinde 21 gündem ve 5 ek gündem maddesini görüşmek üzere Edremit Belediyesi Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısının gerçekleştirdi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile AK Parti Meclis Grup Başkanı Murat Tuna’nın “Kıvırma” tartışması toplantıya gündemine damgasını vurdu. Edremit Belediyesi’nin Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı geniş katılım ile gerçekleştirildi.

21 gündem ve 5 ek gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında zaman zaman gerginlik ve sözlü atışmalar yaşandı. Edremit Belediyesi’nin şirketi ED-BEL üzerine yaşanan gerginlik ve sözlü tartışma kameralara yansıdı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile AK Parti Meclis Grup Başkanı Murat Tuna arasında yaşanan tartışma zaman zaman sözlü atışmaya dönüştü. AK Parti Meclis Grup Başkanı Tuna’nın “Siz kıvırıyorsunuz” sözü üzerine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Ben kıvırmıyorum” diye cevap verdi. Yaklaşık 10 dakika süren gerginlik ve sözlü tartışmanın sonunda taraflar sakinleşerek meclis gündem maddelerine ve oylamalarına geçildi. (EME-



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