BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye'yi bu darbe anayasasından birlikte kurtaralım'



- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Türkiye’yi demokratik, hukuk devleti bir anayasaya birlikte kavuşturalım. Siz de demokrasi diyorsunuz, hukuk diyorsunuz. Ortak noktada buluşalım ve milletimiz için bu mücadeleyi verelim" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ve bazı HDP milletvekillerine gönderilen fezlekeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin demokrasi ve hukuk temelli bir takım adımlar atmasını, yasa görüşmeleri yapmasını, yeni bir anayasaya kavuşmasını, Büyük Birlik Partisi olarak her zaman savunduklarını söyleyen Destici “Dün İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı. Eylem planının içeriğine baktığımızda hepimizi umutlandıran bir plan olduğunu gördük. Ama bunun sadece açıklanması, söylenmesi, ilan edilmesi yetmiyor. Önemli olan bunun hayata geçirilmesi. Bunun hayata geçirilmesi için de herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekir” diye konuştu.

"Doğru bir adım atılıyorsa siz niye bunu dün yapmadınız diye karşı çıkılmaz” Eylem planından bazı başlıklar üzerine duran Destici, “19- 20 yıldır iktidarlar bugüne kadar yapmamış şimdi mi yapacak deniliyor. Muhalefet elbette böyle şeyler söyleyebilir. Bunları çok görmüyorum. Bizim de dönem dönem yaptığımız eleştiriler var. Ve yine bir yanlış ya da eksik gördüğümüzde yine eleştirimizi yaparız ama doğru bir adım atılıyorsa siz niye bunu dün yapmadınız diye karşı çıkılmaz. Aynı terörle mücadelede olduğu gibi. Doğru bir adım atılıyorsa, bu adımda samimi bir adımsa o zaman ülkemiz için, milletimiz için, demokrasimiz için, hukuk sistemimiz için hepimizin buna destek olması lazım. Dün dünde kaldı cancağızım diyorum ben buna. Biz önümüze bakalım, biz yarınlarımıza bakalım ve en azından toplumumuza şu şansı verelim. Biz bu çağrıya olumlu yanıt verelim ki bakalım gerçekten bu çağrıyı yapanların ne kadar bu işin arkasında olduğunu da görmüş oluruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısının ardından siyasi partileri ziyaret ettiklerini ifade eden Destici, ziyaretleri sırasında muhataplarına, Cumhurbaşkanı Erdoğa’nın çağrısını samimi bulduklarını ve bunun bir fırsat olduğunu belirttiklerini söyledi "TBMM'de teröristler var" TBMM’ye HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için gönderilen fezlekeler hakkında değerlendirilmelerde bulunan Destici, “TBMM, milletin kalbi ve millet iradesenin can bulduğu miğferdir. Milletin meclisi milletimi korurken milletin meclisini de korumak biçimi ne olursa olsun milletin meclisine, milletin aleyhine faaliyetler yürütenlerin sızmasına elbette engel olmak zorundadır. Ama maalesef şu gözüküyor ki mevcut seçim sistemi ve siyasi parti yasamız maalesef buna engel olamamış ve yine maalesef TBMM’de teröristler var. Açıkça terörist diyorum çünkü adam terörden ceza yemiş” şeklinde konuştu.

Bazılarının bu duruma özgürlükler ve demokrasi adı altında kılıf uydurmaya çalıştığını vurgulayan Destici, terörün, devletle, siyasetle münasebetinin dünyanın hiçbir yerinde hiçbir demokrasisinde hiçbir zaman diliminde kabul edilmediğini söyleyerek söz konusu parti hakkında fezlekeler ile başlayan inceleme aşamasının kapatılma ile son bulması gerektiğini istediklerini belirtti.

(MER-BC -



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