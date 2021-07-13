BBP Genel Başkanı Destici: “Hangi dine ait olursa olsun bütün ibadet yerleri kutsaldır”



- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadıköy’de bir kilisenin duvarına çıkılarak dans edilmesini kınayarak, “Türkiye sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşların ibadet hürriyetleri güvence altındadır. Hangi dine ait olursa olsun bütün ibadet yerleri kutsaldır" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Destici, Yunanistan'da Galatasaray'a yapılan muameleyi kınayarak, “Yunanistan bu kararı tek başına alacak güce sahip değil, onu kışkırtan güçlere güvenerek böyle bir karar almıştır. Yunanistan yargısı ‘Türk‘ kimliğini yok sayan kararlar almıştır. Dış ilişkilerde mütekabiliyet esastır. Dün ben Trakya ve adalar bölgesindeydim. Adalardaki bütün kiliselerin ve azınlık kapılarının kapısında 'Rum' ibareleri var. Mütekabiliyet ilkesini işletelim ve bütün buralardaki 'Rum' ibaresini kaldırıp Rum kökenli olanlar için Ortodoks okulu veya kilisesi, Ermeni kökenli olanlar için de Gregoryen Hristiyan ifadesini asarak mütekabiliyet esasının gereğini yapalım. Yunanistan bu kararından vazgeçene kadar, Batı Trakya ve Yunanistan'ın diğer bölgelerindeki Türk azınlığını tanıyana, Lozan'a uyuncaya ve AİHM kararlarını uygulayana kadar bunu gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı. Kadıköy’de bir kilisenin duvarına çıkılarak yapılan saygısızlığı kınayan Destici, “Türkiye sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşların ibadet hürriyetleri güvence altındadır. Hangi dine ait olursa olsun bütün ibadet yerleri kutsaldır. Eğer başkalarının kutsalına saygı duymazsak onlar da bizim kutsallarımıza saygı duymaz" dedi.

15 Temmuz’da milletin devletine kahramanca sahip çıktığına işaret eden Destici, “Devletin herhangi bir idari alanında, özellikle güvenlik kuruluşlarında; emniyette, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, devletin yargı ve istihbarat kurumlarında gizli ya da açık bir örgütlenme içerisinde olan herhangi bir topluluğun hangi maskeyi takarsa taksın hoş görülmesine, olağan sayılmasına, hatta varlığına izin verilmemeliydi. Bu kabul edilemez ihmal, yaşadığımız ve kıyısından döndüğümüz felaketler göz önüne alındığında yarınlarla ilgili devletimizin ve milletimizin ilerlediği istikbale ışık tutmalıdır" şeklinde konuştu.

İYİ Parti tarafından açıklanan ‘Artagan’ projesinin 40 yılı aşkın süredir dünya gündeminde olduğunu söyleyen Destici, “Atatürkçü ve ulusalcı olduğunu söyleyen bir partiden böylesi bir çıkış bizi hayrete düşürdü. Nakit kullanımının yok edilmesi, özünde milli devletleri tüm kurumları ile yok etmeyi amaçlayan bir programın en önemli parametrelerinden biridir. Bu konuyu ülkemizde ilk olarak kimin gündeme getireceğini merakla bekliyorduk. Belli ki görev İYİ Parti’ye düşmüş. Bugün milli devleti yok edecek adımları atıyorlar. Türk toplumunda tam köleliğin tesisi olacak olan bir tahakküm projesine 'bolluk ve bereket' anlamına gelen eski Türkçe bir isim koymaları da manidardır. Artagan Projesi kamuflajdan başka bir şey değildir. Bu projenin örneklerini Nazi Almanya'sı veya Stalin Rusya'sında da gördük. Piyasanın nakitsiz hale getirilmesi ilerlemenin doğal bir aşaması değildir” diye konuştu.

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