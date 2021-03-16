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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi

BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi

Destici konuşma

( ANKARA ) ANKARA

Sayılar Basın Toplantısı Toplantı Yansıma Başörtüsü 


- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun kendi durumunu Merve Kavakçı'ya benzetmesine tepki göstererek, "Bunlar her şeyi istismar ettikleri gibi başörtüsünü de istismar ediyorlar. Bu tür meydan okumalara pabuç bırakılmaz” dedi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Destici, Covid-19 ile mücadele sürecinde vaka sayılarındaki artışların ölüm ve hastane yatış sayılarına yansımaması için kurallara uyulması gerektiğini belirtti.
BBP lideri, pandemi sürecinde esnaf ve işçiler başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin ekonomik sıkıntı içine girdiğini ifade ederek, eldeki imkanların bu mağduriyetlerin giderilmesi için kullanılmasının önemini anlattı. HDP'li Gergerlioğlu'na tepki HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun kendi durumunu Merve Kavakçı'ya benzettiğinin, dokunulmazlığının kaldırılması durumunda direneceği şeklinde bir açıklama yaptığının hatırlatılması üzerine Destici, "Bunlar her şeyi istismar ettikleri gibi başörtüsünü de istismar ediyorlar. Bu tür meydan okumalara pabuç bırakılmaz. Böyle bir kanunsuzluğa kalkışırsa elbette cevabını alır" ifadelerini kullandı. Danıştay’ın öğrenci andı kararını değerlendiren Destici, kararı doğru bulmadıklarını ifade ederek, “Konuyla ilgili karar merciinin tamamen siyasi irade olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
(AUÖ-CC-Y)
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