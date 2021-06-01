BBP Genel Başkanı Destici'den parlamenter sistem açıklaması



- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemi duyanlar var. Birkaç yıldır bu özlemlerini dillendiriyorlardı ama içeriği ile ilgili bir şey söylemiyorlardı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener geçen hafta bunu dillendirdi. Eski sistemin makyajlanmış halinden başka bir şey duymadık” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konulara değindi. Destici, korona virüse ilişkin olarak rakamların olumlu olduğunu belirterek, herkesin alınan önlemlere uyması gerektiğini söyledi.



Destici, "Aşılama konusunda tereddüt göstermemeliyiz. İnşallah anlaşması yapılan aşılar aksamadan gelir ve yüksek düzeyde rahatlamaya gideriz. Ama hala milletin kafasını karıştırmaya çalışanlar var. Randevusu geldiği halde aşı yaptırmayanlar var. Bu insanları biraz daha fazla bilinçlendirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.Destici, akaryakıta getirilen özel tüketim vergisini kabul etmediklerini kaydederek, “Devlet, dolaylı vergileri salgın sürecinde çok kazanan işletmelerin sırtına yüklemesi gerekiyor. Kısa çalışma ödeneğine mahkum işçi ile zincir market patronuna aynı oranda özel tüketim vergisi kabul edilemez” dedi.

Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından açıklanan İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme değinerek, “İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemi duyanlar var. Birkaç yıldır bu özlemlerini dillendiriyorlardı ama içeriği ile ilgili bir şey söylemiyorlardı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener geçen hafta bunu dillendirdi. Eski sistemin makyajlanmış halinden başka bir şey duymadık. Bunu da iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Güya demokrasiyi geliştireceklerini söylüyorlar ama daha ilk cümlede çuvallıyorlar. Meclis, şu anda 1980 darbesi sonrasında en yüksek temsili yaşıyor. Halkın oyunun yüzde 99,5'i Mecliste temsil imkanı buldu. Herhalde hanımefendinin bundan haberi yok. Millete göre, demokrasiye göre değil, kendilerine göre bir sistem öneriyorlar” değerlendirmesini yaptı.

