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BBP Genel Başkanı Destici’den, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrine ziyaret
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BBP Genel Başkanı Destici’den, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrine ziyaret

BBP Genel Başkanı Destici’den, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrine ziyaret

Başkan Destici karanfil bırakma

İç Savaş Savaş Mazlum İslam Abrin 

-Başkan Destici dua okuma
-Başkan Destici açıklama

( ANKARA ) ANKARA

- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı nedeniyle merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti.BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu’nun Taceddin Dergahı’ndaki kabrine gül bıraktı. Ziyarette Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Destici, "Yarın Kurban Bayramı’nın birinci günün idrak edeceğiz. Ben öncelikle bütün vatandaşlarımızın Türk ve İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimizin, aziz ve necip Müslüman Türk milletinin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Şimdiden vatandaşlarımızın kesecekleri kurbanların yüce rabbimin katında kabul olmasını yüce Rabbimin katında kabul olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bayramın her bir Müslüman kardeşimiz, ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam dünyası için hayırlar getirmesini diliyorum. Şu anda İslam coğrafyasında hala esaret yaşayan Doğu Türkistan’daki kardeşlerimiz gibi Kırım’daki kardeşlerimiz gibi, Myanmar’da, Filistin’dekiler gibi ülkeleri işgal edildiği için ya da iç savaşa mahkum olduğu için bir türlü huzur bulamayan Afganistan, Suriye, Irak gibi bütün bunlara da hayırlar getirmesini, esaretten ve zulümden kurtuluşa vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bizim bütün gayemiz yeryüzündeki tüm mazlumların mazlumiyetinin sona ermesi ve insanca yaşam hakkına kavuşabilmeleri yönünde" açıklamalarında bulundu.Ayrıca birçok vatandaş da Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret ederek dua okudu.
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