BBP Genel Bakanı Destici: “Yapılan küfrü lanetliyorum, kınıyorum”

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( ANKARA ) ANKARA



- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaştığı annesinin fotoğrafı altına hakaret içerikli yoruma tepki göstererek, “Yapılan küfrü lanetliyorum, kınıyorum” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında Kahveciler Esnaf Odası Genel Başkanı İsa Güven ve beraberindeki heyeti ağırladı. Buluşmada İsa Güven, esnaf olarak beklentilerini ve şikayetlerini aktardı.BBP Genel Başkanı Destici ise, bütün dünyada şu anda kısıtlamalar olduğunu ancak aşılama çalışmaları ile birlikte en yakın zamanda kahvehanelerin de açılması gerektiğini dile getirdi. Esnafa ek yardımlar yapılması gerektiğini söyleyen Destici, alınan kredi yardımlarının esnaflar çalışmaya başladıktan 6 ay sonra geri ödenmeye başlanması gerektiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine yönelik sosyal medyada yapılan hakarete değinen Destici, “Annesiyle ilgili paylaştığı bir gönderinin altına böyle şerefsizce, alçakça, namussuzca, Müslüman Türk milletinin dinine, inancına, kültürüne, değerine yakışmayan, bir insanın yapmayacağı bir şekilde bir hakareti, bir küfrü reddediyorum, lanetliyorum, kınıyorum. Bu küfrü yapanla ilgili hukuk mutlaka gereğini ivedi bir şekilde yerine getirmelidir. Bunlar hızlı bir şekilde cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.Enis Berberoğlu’na yönelik verilen ikinci hak ihlali kararına ilişkin de Destici, “Hukuk üzerinden, adalet sistemi üzerinden ağır eleştiriler var. Hem yargının başında bulunanlar hem yargının içinde bulunanlara karşı. Buna meydan vermemek için anayasamızda ne yazıyorsa, yasalarımızda ne yazıyorsa, dolayısı ile nasıl vatandaş buna uyacaksa, öncelikle yargı mensuplarının anayasaya ve yasalara uygun olarak hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum. Biz mahkemelerin verdiği bütün kararlara saygılıyız ama herkesin de sonuna kadar hak arama mücadelesinin de önü kapatılmamalı diye düşünüyorum” diye konuştu.





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