BBP 28 yaşında



- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Büyük Birlik Partililer, Alperenler olarak hep temiz kaldık, hep itibarlı olduk” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Divan üyeleri, partinin kuruluşunun 28'nci yıl dönümü dolayısıyla Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti. Destici ve Divan üyeleri, Yazıcıoğlu'nun kabrine 28 adet gül bıraktılar. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Destici, “Büyük Birlik Partililer, Alperenler olarak hep temiz kaldık, hep itibarlı olduk” dedi.

Sıradan bir siyasi parti olmadıklarını belirten Destici, "Sadece bir siyasi faaliyet sürdürmüyoruz. Bir siyasi partinin yönetimiyle birlikte büyük bir ailenin ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun emanetinin sorumluluğunu taşıyoruz. Ayaktayız ve her gün güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Tüm dava arkadaşlarım da başarıya doğru, önümüzdeki tüm engelleri yıkarak ilerleyeceğimizden emin olsunlar. Büyük Birlik Partisi’nin mensuplarını ve bugün bizimle mesafeleri ne olursa olsun buraya emek vermiş herkesi kardeşlerimiz olarak görüyoruz” dedi.

Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Bazen kendi içimizde farklı düşündüğümüz, farklı kararlar verdiğimiz zamanlar da oldu. ‘Her şeyi doğru yaptık. Hiçbir eksiğimiz olmadı’ cümleleri fanilerin söyleyebileceği sözler değildir. İnançlarımızla da, hayatın gerçekleriyle de bağdaşmaz. Bununla birlikte doğruluktan, ahlaktan, şehidimizin emanetinin bize yüklediği manevi sorumluluktan hiç ayrılmadık. Bundan sonra da ayrılmayacağız. ‘İncinsen de incitme’ düsturunun gereği elimi geçmişte ihtilaf yaşadığımız tüm arkadaşlarıma samimiyetle uzatıyorum. Bu kutlu ve büyük yürüyüşümüzde yüreği vatan, millet, ezan ve bayrak sevdası ile coşan herkesi partimize, davamıza, mücadelemize katkı vermeye çağırıyorum. Gayemiz ‘büyük birlik’, hedefimiz ‘milliyetçi, maneviyatçı, demokrat, büyük Türkiye’dir. Hedefimiz, ‘Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kaynaşmış ve birleşmiş Türk Birliği’dir. Hedefimiz Turan’dır, hedefimiz Kızılelma’dır.”



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