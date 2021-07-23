Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Siyaset
Başkan Sayan, kapı kapı dolaşarak kurban eti dağıttı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkan Sayan, kapı kapı dolaşarak kurban eti dağıttı

Başkan Sayan, kapı kapı dolaşarak kurban eti dağıttı

Et kesmesi

İslam Kurban Kesimi Hamdolsun 

-Kamyon sürerken şarkı söylemesi
-Kurban eti dağıtması

( AĞRI ) - AĞRI

- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Kurban Bayramı dolayısıyla kapı kapı dolaşarak vatandaşlara kurban eti dağıttı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı mezbahanede gerçekleştirilen kurban kesiminin kapı kapı gezerek vatandaşlara kurban eti dağıttı.
Hayırsever vatandaşlara teşekkür ettiğini belirten Başkan Sayan,”Her bayram geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz kurban eti dağıtımını hamdolsun, bu yılda hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile sürdürdük. Arkoz Çimento sahibi Emin Uçar 10 tane tosun gönderdi. İslami kurallara göre kurban kesimlerimizi gerçekleştirdik. Bu bayram kurban kesimini gerçekleştiremeyen vatandaşlarımızın bir nebze de olsa et ihtiyacını gidermek amacıyla, bir çok hayırsever vatandaşımız bu anlamda gereğini yaptı. Bizimde görevimiz onların kurbanlıkların en iyi şekilde en adaletli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Mezbahanemizde hijyenik koşullarla kesimini gerçekleştirmiş olduğumuz kurban etlerimizi ekip arkadaşlarımla beraber dağıtımı gerçekleştirdik. Allah herkesin hayrını kabul etsin.” dedi.
Vatandaşlar, Başkan Sayan’a bu bayramda kendilerini unutmayarak et dağıtımı gerçekleştirdiği için teşekkür etti. (MG-
İlgili Foto Galeriler
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı