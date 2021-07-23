Başkan Sayan, kapı kapı dolaşarak kurban eti dağıttı

-Kamyon sürerken şarkı söylemesi

-Kurban eti dağıtması



( AĞRI ) - AĞRI



- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Kurban Bayramı dolayısıyla kapı kapı dolaşarak vatandaşlara kurban eti dağıttı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı mezbahanede gerçekleştirilen kurban kesiminin kapı kapı gezerek vatandaşlara kurban eti dağıttı.

Hayırsever vatandaşlara teşekkür ettiğini belirten Başkan Sayan,”Her bayram geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz kurban eti dağıtımını hamdolsun, bu yılda hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile sürdürdük. Arkoz Çimento sahibi Emin Uçar 10 tane tosun gönderdi. İslami kurallara göre kurban kesimlerimizi gerçekleştirdik. Bu bayram kurban kesimini gerçekleştiremeyen vatandaşlarımızın bir nebze de olsa et ihtiyacını gidermek amacıyla, bir çok hayırsever vatandaşımız bu anlamda gereğini yaptı. Bizimde görevimiz onların kurbanlıkların en iyi şekilde en adaletli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Mezbahanemizde hijyenik koşullarla kesimini gerçekleştirmiş olduğumuz kurban etlerimizi ekip arkadaşlarımla beraber dağıtımı gerçekleştirdik. Allah herkesin hayrını kabul etsin.” dedi.

Vatandaşlar, Başkan Sayan’a bu bayramda kendilerini unutmayarak et dağıtımı gerçekleştirdiği için teşekkür etti. (MG-

