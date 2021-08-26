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Başkan Sarıgül'den, Kocatepe'ye anlamlı ziyaret
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Sarıgül'den, Kocatepe'ye anlamlı ziyaret

Başkan Sarıgül'den, Kocatepe'ye anlamlı ziyaret

Başkan Sarıgülden Kocatepe'ye Anlamlı Ziyaret

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

İl Başkanları Karahisar Asker 


- Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve il başkanlarından oluşan heyet, Afyonkarahisar'da Kocatepe'ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP Afyonkarahisar İl Başkanı Kadir Uysal ve ilçe başkanlarından oluşan heyet, Şuhut ilçesini ve Kocatepe'yi ziyaret ederek buradaki destansı mekanlarda incelemelerde bulundu. Sarıgül ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük askeri zaferinin kazanıldığı gün 99 sene önce bu topraklarda bu mücadele başladı.
Şehitlerimizi saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz" dedi.

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