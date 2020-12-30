- Başkan Destici: “Asgari ücretin 3 bin TL’nin üzerine çıkarılmasını teklif ediyoruz” - BBP Genel Başkanı Destici: - “Birisi vahşice, haince, sapıkça bir masumun canına kıyıyorsa o da canını vermelidir”



- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: “Biz Büyük Birlik Partisi olarak asgari ücretin bütçedeki gider kalemlerinin artışına göre en az yüzde 22.88 seviyesinde olmasını istemiştik ama bu rakamın altında kaldı ” dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde 2020 yılının son olağan basın toplantısını düzenleyen BBP Genel Başkanı Destici, “1. Ve 2. Dünya Savaşları'nın ardından, 2020 yılı, tüm dünya için, geçtiğimiz yüz yılın en zor günlerinin yaşandığı yıllardan biri olarak hatırlanacak” diye konuştu.

“Asgari ücretin 3 bin TL’nin üzerine çıkarılmasını teklif ediyoruz” Açıklanan asgari ücrette artışın yüzde 22.88 seviyesinde olmasını beklediklerini fakat bu rakamın altında kaldığını belirten Destici, “Hem işçimizi hem kamuoyunu tatmin etmeyen bu rakamda bir iyileştirme yolu görüyoruz ve bunu da teklif ediyoruz. O da şudur AGİ dışında asgarin ücretliden alınan ki bunlar gelir ve damga vergisi, 214.97 TL’dir. Bu açıklanan 2.825 TL’nin üstüne eklendiğinde karşımıza 3.039,97 TL gibi bir rakam çıkıyor. Biz asgari ücretliden alınan gelir ve damga vergisinin iptal edilerek asgari ücretliye verilmesini ve bu sayede asgari ücretin 3 bin TL’nin üzerine çıkarılmasını teklif ediyoruz. Zaten bunlar toplumun en az ücret alan kesimi. Bundan vergi almak nasıl izah edilebilir ki? Ailesinin geçimine harcanacak paradan vergi alınmaz” ifadelerini kullandı. “Birisi vahşice, haince, sapıkça bir masumun canına kıyıyorsa o da canını vermelidir” Öldürülen kadınların ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileyen Destici, kadın cinayetlerine ilişkin şunları kaydetti: “Maalesef ülkemizde kadına şiddet ve kadın ölümleri canımızı yakmaya, yüreklerimizi dağlamaya parçalamaya devam ediyor. 2020 yılında da kadına yönelik şiddet, kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen suçlar milletçe en büyük üzüntü ve utanç kaynağımız oldu. Dün de bir bilim insanı İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aylin Sözer hanımefendinin insanın aklını alamayacak bir vahşilikle katledildiğine şahit olduk. Yine dün Selda Taş sabıkalı eşi tarafından kafasından vurularak öldürüldü. Yine dün Vesile Dönmez’i oğlu pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Herhangi bir insana karşı, bu derece vahşi bir suç işleyebilen birinin bizim vergilerimiz harcanarak yıllarca muhafaza edilmesi sonrasında topluma geri dönmesine izin verilmesinin anlamsızlığını ve tehlikesini tekrar etmek istiyorum. Birisi vahşice, haince, sapıkça bir masumun canına kıyıyorsa o da canını vermelidir. Bunun başka yolu yok. O da canını vermez bu suçu işlemeye devam etmeye devam edecektir. Artık buna bir dur demeliyiz. “ “HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğu noktasında HDP dışında herkes hemfikir” Hiçbir seçilenin suç işleme özgürlüğünün olmadığını, dokunulmazlığın kürsü dokunulmazlığı olduğunun altını çizen Destici, “HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğu noktasında HDP dışında herkes hemfikir. Anayasa 68.madde açık. Diyor ki teröre bulaşan siyasi parti kapalıdır. O zaman niye hala bu parti faaliyetine devam edebiliyor? Mecliste grubu bulunan partiler veya Cumhuriyet Başsavcılığı neden görevini yapmıyor? Topluma karşı millete karşı neden görevini yapmıyor? Kapatılmadığı gibi devletten her yıl bu PKK’nın uzantısı ve sözcüsü olan partiye onlarca trilyon para verilmeye devam ediliyor. Bari bunu kesin. Bu durumun Türkiye’nin ayıbı olduğunu ve bu ayıptan bir an önce kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu. AİHM’nin kararlarında çifte standartın olduğunu söyleyen Destici, , “Demirtaş kararını AİHM karar verdi mahkeme uygulasın diyenler Anayasa Mahkemesi’nin Osman Kavala kararını eleştiriyorlar. Selahattin Demirtaş siyasi söylemlerinden dolayı içerde değil. Bu ülkede PKK’lıları, teröristleri HDP sempatizanlarını ayaklanmaya davet etti ve bu çağrı sonucu onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir savaş provası yapıldı. Adalet hangi kararı verirse herkes onun yanında duracak” şeklinde konuştu.

“Her siyasi partimiz diyor ki esnafımız zor durumda. Siz neden elinizi taşın altına koymuyorsunuz Büyük Birlik Partisi olarak esnafın ekonomik olarak rahatlatılması adına kanun teklifi verileceğini duyuran Başkan Destici, “Her siyasi partimiz diyor ki esnafımız zor durumda. Siz neden elinizi taşın altına koymuyorsunuz? Hazineden önümüzdeki yıl için 481 trilyon para verilecek. Gelin bu parayı zorda kalan esnafımızın kullanması maksadıyla hazineye bırakın almayın. Bu amaçla siyasi partilere sağlanan devlet yardımının özellikle azaltılması 2021 yılı için tamamen kesilmesiyle hem ekonomik olarak milletimize bir katkı sağlanacak, hem milletimiz nezdinde siyasi partilere olan güven artacaktır” değerlendirmesini yaptı.



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