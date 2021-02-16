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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Bakanlar Soylu ve Akar'dan Akşener'e ziyaret

- Bakanlar Soylu ve Akar'dan Akşener'e ziyaret

Bakanların genel merkeze geliş görüntüleri

Şehit Terör Örgütü Basın Mensupları 

-Bakanların Meral Akşener'in makamında görüntüleri
-Bakanların çıkış görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü. Bakanlar, görüşmede Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bilgi verdi. Çıkışta basın mensuplarının sorularına Bakan Akar, "Malum konular, malum konular" cevabını verdi. (Mİ-
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