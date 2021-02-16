- Bakanlar Soylu ve Akar'dan Akşener'e ziyaret

-Bakanların Meral Akşener'in makamında görüntüleri

-Bakanların çıkış görüntüleri



( ANKARA ) ANKARA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü. Bakanlar, görüşmede Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bilgi verdi. Çıkışta basın mensuplarının sorularına Bakan Akar, "Malum konular, malum konular" cevabını verdi. (Mİ-



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