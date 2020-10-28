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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakanlar Gül ve Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya tepki

- Bakanlar Gül ve Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya tepki

- Bakanlar Gül ve Çavuşoğlu'nun açıklamaları

( ANKARA ) ANKARA

Diplomat İslam Uluslararası Saldırı Basın Mensupları 


- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın İslam karşıtı açıklamalarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya tepki gösterdi. Adalet Bakanı Gül ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Gül, Fransa'nın İslam karşıtı açıklamalarına tepki göstererek, "Hz. Muhammed'e yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. İslam, barış dinidir ve Peygamberimizin mesajı kardeşlik, barış üzerinedir. Peygamberimize, dinimize yönelik saldırılar bütün insanlığın kabul etmeyeceği davranışlardır. Bunun hem hukuki hem insani hem de tüm yönleriyle bütün insanlık tarafından kınanması gerekir. Ne yaparlarsa yapsınlar İslam, barış, kardeşlik mesajını mutlaka bütün yer yüzüne iletmeye devam edecektir" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatmasına ilişkin, "İçeride soruşturma başlatıldığı gibi gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde de bunun hem diplomatik hem hukuki sürecini takip edeceğiz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "Türk Büyükelçinin Fransa'dan çağrılması mümkün müdür?" şeklindeki soruya ise "Türk Büyükelçinin çağrılmasına gerek yok. Geri çağıracak bir durum yok şu anda" cevabını verdi. (AS-
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