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Bakanlar Dönmez ve Bakan Pakdemirli Bilecik'e geldi
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakanlar Dönmez ve Bakan Pakdemirli Bilecik'e geldi

Bakanlar Dönmez ve Bakan Pakdemirli Bilecik'e geldi

BAKANLARIN GELİŞİ

Asad Demirli 

-KARŞILANMASI VE ÇİÇEK TAKDİMİ
-ŞEREF DEFTERİ İMZALANMASI VE VALİLİK MAKAM DETAY

( BİLECİK ) BİLECİK

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir takım ziyaretler, açılışlar ve temel atma törenlerine katılma üzere Bilecik'e geldi. Bilecikli olan Bakan Dönmez memleketine geceden gelirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sabah Ankara'dan karayoluyla Bilecik'e geldi. Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli ilk olarak Bilecik Valiliğini ziyaret etti. Burada kendilerini Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakanlara Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından günün anlam ve önemine binaen hediyeler takdim edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliğin ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaret edecek, ardından merkeze bağlı Ulupınar Köyü'nde çilek ve lavanta hasadına katılacak.
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