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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Ziya Selçuk Edirne’de

Bakan Ziya Selçuk Edirne’de

okuldan görüntüler

Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-sınıf ziyaretleri
-öğrencilerle oyun oynaması
-köy sakinleri ile sohbeti
-detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Edirne’de Merkez’e bağlı Tayakadın köyünde bulunan Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokulu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Edirne’ye geldi. İlk ziyaretini Merkez’e bağlı Tayakadın köyünde bulunan Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokulu’na gerçekleştiren, Bakan Ziya Selçuk’u minik öğrenciler karşıladı. Minik öğrenciler, Bakan Selçuk’a kendileri adına diktikleri 10 adet fidanın sertifikasını hediye etti. Sınıflarda öğrencilerle buluşmasının ardından güzel havada dışarıda oyun oynayan çocuklarla birlikte oyuna katıldı.
Öğretmenlerle yakında ilgilenen Bakan Selçuk, okulda çalışan hizmetli çalışanlarının tek tek hatırını sordu ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Köyden ayrılmadan önce köy sakinleri ile de kısa bir sohbet gerçekleştiren Bakan Selçuk, diğer programları için bölgeden ayrıldı.
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