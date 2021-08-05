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Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti

Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti

Bakan yardımcısından görüntü

Esnaf Toplantı Aşı 

-Esnafla sohbet
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Van esnafını ziyaret etti. Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Van'a gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Elite World Van Otelde düzenlenen 'İş Dünyası Buluşmaları' toplantısı katıldı ve ardından Valilik ziyareti gerçekleştirdi. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yardımcısı Nebati, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İkram Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu eşliğinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada iş yeri sahipleriyle görüşen Nebati, maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymaya devam etmelerini ve ayrıca aşı olmalarını istedi.
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