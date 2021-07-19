Bakan Yardımcısı İnce, bayram trafiğini denetledi

-Araçların durdurulması

-Vatandaşlarla sohbeti

-Bakan İnce açıklamaları



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir-Bursa yolu Değirmen Boğazı Yol Kontrol Uygulama Noktasında trafik denetimine katıldı.

Kurban Bayramı nedeniyle alınan tedbirleri yerinde incelemek için uygulama noktasını ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, vatandaşlarla sohbet ederek, iyi bayramlar diledi. Yoğun bir geçiş güzergahında olan uygulama noktasında araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet ederek çocuklara çeşitli hediyeler veren Bakan Yardımcısı İnce, vatandaşların Kurban Bayramlarını da kutladı. Bakan Yardımcısı Muhterem İnce burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alınan tedbirlerin uygulanmasıyla güven içerisinde sağlıklı, sevinçli şekilde bayram geçilmesini beklediğin ifade eden İnce, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü de kapsayacak şekilde 13 günlük bir tatil oldu. 13 günlük trafik tedbirleri süreci planladık. Bu süreci bir genelgeyle Valiliklerimize bildirdik. Bu dönem içerisinde trafik tedbirlerinin neler olması gerektiğini, kazaların hiç olmaması için neler yapılması gerektiğini tüm Valiliklerimizden Sayın Bakanımızın talimatıyla talep ettik. Güzergah içerisinde bölgede ve diğer bölgelerde Bakan Yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız ve diğer Genel Müdürlerimizle sahayı bu şekilde yerine görüyoruz. Uygulamaların nasıl gittiğini yerinde denetliyoruz. Tedbirlerin alındığını, yerinde uygulandığını gördük tespit ettik. Umarım bu bayram sonuna kadar devam eder ve vatandaşımızın hiçbirinin burnu kanamadan, hiç bir eve gözyaşı gitmeden, acı gitmeden bayramınızı geçiririz. Son 5 yılda aldığımız trafik tedbirleri ile trafik kazalarında ölüm sayılarını 100 de 35 azalttık. Bu yeterli mi, tabi ki yetersiz, hedefimiz ölümlü kazaları sıfırlamak" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu'nun eşlik ettiği Bakan Yardımcısı İnce sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki süreç içerisinde yapmış olduğumuz Trafik Strateji Planları ve Trafik Eylem Planıyla sıfır vizyon hedefine ulaşıp, trafik kazasındaki sıfırlama arzusu içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere açık talimatı var . Bu konudaki tedbirlerimizi bu yönde geliştiriyoruz. Sahada Valilerimiz, Kaymakamlarımız, Emniyet Müdürlerimiz, Jandarma Komutanlarımız ve ilgili tüm arkadaşlarla beraber 365 günü kapsayacak şekilde trafik tedbirlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmayı, vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını, onlara rehberlik etmeyi, onlara hatırlatıcı olmayı kendimize görev edindik. Bu konuda da gereken çalışmaları çeşitli kampanyalarla yürütüyoruz. Bu bayramda Yol Ver Hayata diye motto geliştirdik. Kaskınla Yol Ver Hayata, Sabrınla Yol Ver Hayata, Dikkatinle Yol Ver Hayata ve Kemerinle Yol Ver Hayata diyoruz ki bunlar en can alıcı noktalar. Kaskında Yol Ver Hayata derken özellikle motosiklet kullanan vatandaşlarımıza kasksız bir şekilde motosiklet kullanmamalarını kendilerinden istirham ediyoruz. Görevli arkadaşlarımızın da sıkı bir şekilde denetlemelerini istiyoruz. Kurallara uymayan varsa da gerekli işlemlerin kendilerine yapmalarını bekliyoruz. Çünkü kasksız bir motosiklet kazasında sonuç çok kötü oluyor. Son dönemde özellikle pandeminin getirdiği şartlarla da motorsiklet kullanımının artmasıyla kaza sayılarında artış gözlemlemekteyiz. Bu konunun önemine binaen kask takmayan motor kullanmayın hayata yol ver diyoruz. Umarım önümüzdeki süreç içerisinde çok daha iyi sonuçlar trafik konusunda diğer konularda da alacağız. Sahada çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Arka koltuklarda oturan çocuklarımıza sorduğumuzda kırmızı düdüğü ne zaman öttürmek gerekir diye hepsi kemer takılmadığında, hızlı gidildiğinde, cep telefonu kullanıldığında diye çocuklar dahi iyi biliyor büyüklerimizin bunu hayli hayli bilmesi lazım ve algılaması lazım. Bu kararlara uyuduğumuzda inanın sıfır kaza sıfır ölümlü kazaya ulaşma hedefini çok yakında gerçekleştirebiliriz. Biz bir çok konuda tarihimiz boyunca zorlukları açmış bir milletiz. Bu konu da bu tedbirleri uyguladığımız sürece bu zorlukları en kısa sürede aşarız" dedi.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Jandarma Komutanlığı'ndan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden ise kısa brifing aldı.

