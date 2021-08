Bakan Yanık: “Aile kurumunun huzur ve refahını yükseltmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirliyoruz”

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, uyguladığımız her proje ile aile kurumunun huzur ve refahını yükseltmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirliyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin ev sahipliğinde "Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi" açılış toplantısı Bakan Derya Yanık’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Ankara’da özel bir otelde gerçekleştirilen programa Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou, Birleşmiş Milletler Kadın Birim Türkiye Direktörü Asya Varbanova’da katılım gerçekleştirdi.“Toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz”Projenin hedefinin kadın erkek eşitliğine sağlam bir zemin kazandırmak ve toplumsal dokuyu kuvvetlendirmek olduğuna dikkat çeken Bakan Yanık, “Uygulamaya aldığımız bu proje ile öncelikle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Projenin yürütülmesine katkı sunan bakanlıklar, farklı kamu kurumları ve pilot belediyelerin yetkili isimleriyle danışma kurulları oluşturulacak ve bu kurullar cinsiyet eşitliğinin ilkesel bir değer olarak benimsenmesi adına neler yapılabileceğine ilişkin durum analizi ve değerlendirmelerde bulunacaklardır. Projenin hedefleri arasında merkezi ve yerel yönetimlerin kadınların eşit hak ve fırsatlardan yararlanmalarına yönelik plan ve program geliştirme kapasitelerinin arttırılması yer almaktadır. Bu hedef kapsamında kamu görevlilerinin bilgi, beceri ve vizyonları geliştirilecek. Böylelikle kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme faaliyetlerine kurumsal ve devamlılık arz eden bir nitelik kazandırılacaktır” ifadelerini kullandı.“Her çiçeğe ihtiyacı olduğu kadar suyu vereceksiniz”Projenin amacının bazen yanlış anlaşıldığını belirten Bakan Yanık, “Bu proje bağlamında sıklıkla karşılaştığımız bir soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Kadınlar için özel bir bütçe mi yapılıyor? Hayır. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Peki, ne yapıyoruz? Kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemenin genel anlamda işlevi, var olan bütçe ile kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarının gözetilip gözetilmediğine dair değerlendirmeler yapmak ve bu değerlendirmeler ışığında adil paylaşımlara yönelmektir. Örneğin, farklı miktarda suya ihtiyaç duyan iki farklı tür çiçeğe aynı miktarda suyu verdiğinizde birini çürütür, diğerini kurutursunuz. O zaman ne yapmak lazım? Her çiçeğe ihtiyacı olduğu kadar suyu vereceksiniz ki o hayatını devam ettirebilesin. Aslında kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme dediğimi şey tam da bu. Biraz önce animasyonda da gördünüz. Farklı insan yaşları, engelli vatandaşlarımız var, çocuklarımız var, kadınlar, erkekler Onların farklı yükselen standartları vardı, kadın- erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme dediğimiz şey herkese aslında kadın ya da erkek ihtiyacı olanı kadar verilmesini sağlamak. Bizim bu çalışmayla arzu ettiğimiz ve sonuç itibarıyla da beklediğimiz temel hedef bu” diye konuştu.

“Aile kurumunun huzur ve refahını yükseltmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirliyoruz”Gerçekleştirilen projelerde aile bütünlüğüne dikkat edildiğini söyleyen Yanık, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, uyguladığımız her proje ile aile kurumunun huzur ve refahını yükseltmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için özellikle kadın ve erkeklerin hem aile içinde hem de toplumsal hayatta eşit hak ve fırsatlardan yararlanabilmelerinin önemini vurguluyoruz. Ancak bu farkındalık düzeyinde kadına karşı ayrımcılık ve şiddetin önüne geçilebileceğinin altını çiziyor, adaletin toplumun her alanında tecelli etmesine yönelik çalışmalarımıza büyük bir inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.Düzenlenen açılış programı, aile fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.