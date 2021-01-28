-Ödül töreninden detaylar



( ANKARA ) Bakan Varank: "Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek”- "Bakanlık olarak hem bilim insanlarımızın hem iş insanlarımızın öneri ve taleplerinde ısrarcı ve cesur olmalarını bekliyoruz”- "Hedefimiz çok net, ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bilimin filizlendiği, çığır açıcı teknolojilerin tasarlanıp geliştirildiği ve üretildiği bir cazibe merkezi haline getirmek" ANKARA



- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hedefimiz çok net, ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bilimin filizlendiği, çığır açıcı teknolojilerin tasarlanıp geliştirildiği ve üretildiği bir cazibe merkezi haline getirmek. Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek. Bakanlık olarak hem bilim insanlarımızın hem iş insanlarımızın öneri ve taleplerinde ısrarcı ve cesur olmalarını bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen 2020 TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dünyanın gıptayla izlediği bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını ifade etti.

Bakan Varank, ”Hamdolsun bu istikrar döneminde milletimizin refahını arttırmakla kalmadık, ülkemizi ayakları yere sapasağlam basan küresel bir aktör haline getirdik. Öncülük ettiğiniz 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz. Müesses nizamların temelinden sarsıldığı, güç dengelerinin yeniden kurulduğu bu dönemi fırsata çevirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle Türkiye bu sürecin kazananı olarak yoluna devam edecek” dedi.

Bakan Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında somut, gerçekçi ve çözüm odaklı yol haritaları hazırlandığını bildirdi. Varank, “Hedefimiz çok net, ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bilimin filizlendiği, çığır açıcı teknolojilerin tasarlanıp geliştirildiği ve üretildiği bir cazibe merkezi haline getirmek. Bu hedefi gerçek kılacak ekosistemi, akademi ve iş dünyasından paydaşlarımızla birlikte planlıyoruz. Aksi takdirde yaptığımız çalışmaların sürdürülebilir olamayacağının farkındayız. Bu nedenle biz Bakanlık olarak, hem bilim insanlarımızın hem iş insanlarımızın öneri ve taleplerinde ısrarcı ve cesur olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Son yıllarda yaşanan bölgesel istikrarsızlıkların ve etkileri süren küresel salgının teknolojik bağımsızlığın ne kadar elzem olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu aktaran Varank, salgın sürecinde Türkiye’nin bilim ve teknolojinin öncülüğünde kendi kendine yetebilmenin en güzel örneklerini verdiğini belirtti.

Tüm dünyanın peşinden koştuğu solunum cihazlarını Türk mühendislerin rekor bir sürede ürettiğini kaydeden Varank, ”Yerli aşı ve ilaç çalışmalarını neticeye taşımak için bilim insanlarımız büyük bir özveriyle seferber olmuş durumda. Dünyanın dört bir yanından araştırmacılarımıza işbirliği teklifleri geliyor. Teknoloji alanında birçok Türk girişimi, küresel manada önemli başarılara imza atıyor. İşte bu tablonun arkasında son 19 yılda bilime ve teknolojiye yapılan yatırımlar var. Teknoloji geliştirme bölgelerinden, üniversite alt yapılarına, ar-ge ve tasarım merkezlerinden etkin teşvik ve destek mekanizmalarına kadar birçok imkân bilimin ve bilim insanlarımızın emrinde” diye konuştu.

TÜBİTAK’ın Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Türkiye’de e bilimsel gelişmeyi desteklemek, bilim insanlarını cesaretlendirmek, daha fazla bilim insanı yetişmesini ve yenilikçi fikir, Ar-Ge, buluş ve patentlerin artmasını sağlayarak toplumsal kalkınmaya öncülük etmek, bilimsel düşünceyi yaygınlaştırmak ve gençlere ilham vermek amacıyla düzenleniyor. 1965’den bugüne kadar 175 Bilim Ödülü, 87 Hizmet Ödülü, 509 Teşvik Ödülü, 17 Özel Ödül, 50. Yıl için 14 ödül ve 2019 yılına mahsus olmak üzere verilen 2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü ile birlikte toplam 803 bilim insanı ödüllendirildi. Bu yıl 55’incisi verilen 2020 Bilim Ödülleri her yıl olduğu gibi bu sene de objektif kriterlerle sahiplerini buldu.Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve çok sayıda bilim insanı katıldı.





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