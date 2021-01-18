-Genel ve detaylar

-Yetkililer tarafından karşılanması

-Hatıra fotoğrafı çekilmesi



( KİLİS ) Bakan Varank Kendi kullandığı makam aracıyla Kilis’e geldi KİLİS



- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep’ten kendi kullandığı makam aracıyla Kilis Valiliğine geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep’teki programından çıktıktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Valisi Recep Soytürk’ünde içinde bulunduğu makam aracını kendisi kullanarak Kilis Valiliğine geldi. Bakan Varank’ın kullandığı otomobil Valilik bahçesine geldi. Burada Bekleyen Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Varank, Valilik Şeref defterini imzaladı. Valilik makamına geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, basına kapalı bir toplantı yaptı. (MAD-SD-



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