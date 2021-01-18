Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bakan Varank Kendi kullandığı makam aracıyla Kilis’e geldi

- Bakan Varank Kendi kullandığı makam aracıyla Kilis’e geldi

Bakanın gelişi

Toplantı Makam Aracı 

-Genel ve detaylar
-Yetkililer tarafından karşılanması
-Hatıra fotoğrafı çekilmesi

( KİLİS ) Bakan Varank Kendi kullandığı makam aracıyla Kilis’e geldi KİLİS

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep’ten kendi kullandığı makam aracıyla Kilis Valiliğine geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep’teki programından çıktıktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Valisi Recep Soytürk’ünde içinde bulunduğu makam aracını kendisi kullanarak Kilis Valiliğine geldi. Bakan Varank’ın kullandığı otomobil Valilik bahçesine geldi. Burada Bekleyen Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Varank, Valilik Şeref defterini imzaladı. Valilik makamına geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, basına kapalı bir toplantı yaptı. (MAD-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı