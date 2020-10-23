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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Varank cağ kebabı kesti

Bakan Varank cağ kebabı kesti

Bakanın cağ kebabı kesmesi

Teknoloji Toplantı Gesi 

-Bakanın incelemelerinden detay görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum’da cağ kebabı kesti, bilim ve teknoloji yatırımları için umut vaat etti. Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Erzurum’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yoğun bir gün yaşadı. Erzurum Valiliği'ni ziyaretinin ardından İkinci Organize Sanayi Bölgesini açıp burada faaliyet gösteren tesislerde incelemelerde bulunan Bakan Varank, daha sonra Cuma namazını Erzurum Ulu Cami’inde kıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Nurettin Topçu Bilgi Evini ziyaret eden Bakan Varank, buradan yemeğe geçti. Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı tadına bakmadan önce ocağın başına geçerek cağ kebabı kesen Bakan Varank, Konaklı Kayak Merkezi'nde bulunan Doğu Anadolu Gözlem Evi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Varank’ın bir sonraki durağı Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) oldu. Bakan Varan son olarak Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) da düzenlenen toplantıya katıldı.

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