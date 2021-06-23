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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi

- Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi

-Şeref deterinin imzalanması

Resmi Tören Game Çekim 

--makamdan görüntüler
--gamerden görüntüler
--genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile makamında görüştü. Bakanlıkta resmi törenle karşılanan Yark, ardından Bakan Soylu ile birlikte şeref defterini imzaladı ve fotoğraf çekiminde bulundu. Soylu ve Yark, daha sonra Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmede güvenlik, asayiş ve afet konularında işbirliği ele alındı. (ALİ-BC -
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