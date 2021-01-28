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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu: “Tarihin hiçbir döneminde bu iki millet birbirinin elini bırakmamıştır”

Bakan Soylu: “Tarihin hiçbir döneminde bu iki millet birbirinin elini bırakmamıştır”

Bakan Soylu açıklama

Toplantı Allah Erimli Milletvekili Irak 

-Kudrettullah Zeki açıklama
-Detaylar

( ANKARA )- ”Afganistan ile Türkiye’nin dostluğu, Afganistan halkıyla Türk milletinin kardeşliği bizi daha ileri seviyelerde hem iş birliği, hem de bu konuda ortaya atılacak adımların çok daha fazla olmasına mecbur etmektedir" ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Afganistan ile Türkiye’nin dostluğu, Afganistan halkıyla Türk milletinin kardeşliği bizi daha ileri seviyelerde hem iş birliği hem de bu konuda ortaya atılacak adımların çok daha fazla olmasına mecbur etmektedir. Bu tarihi sorumluluğumuzdur, kardeşlik sorumluluğumuzdur. Tarihini hiçbir döneminde bu iki millet birbirinin elini bırakmamıştır” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile görüştü. Afganistan Ulaştırma Bakanı ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Bakan Soylu,”Kudretullah bey bizim uzun zamandan beri dostumuzdur. Onun ulaştırma Bakanı olması bizim için ayrı bir onur kaynağı olmuştur. Afganistan ile Türkiye’nin dostluğu, Afganistan halkıyla Türk milletinin kardeşliği bizi daha ileri seviyelerde hem iş birliği hem de bu konuda ortaya atılacak adımların çok daha fazla olmasına mecbur etmektedir. Bu tarihi sorumluluğumuzdur, kardeşlik sorumluluğumuzdur. Tarihini hiçbir döneminde bu iki millet birbirinin elini bırakmamıştır. Allah’a şükürler olsun. Bundan sonrada öyle olacak. Burada inşallah Kudretullah beyle ve milletvekili arkadaşlarıyla çok verimli bir toplantı gerçekleştireceğiz. İnşallah çok yakın bir zamanda Afganistan’da olmayı Cenab- ı Allah nasip eder. Sayın Cumhurbaşkanına hürmet ve saygılarımızı ifade ediyorum. Allah herkese Kudretullah bey gibi dostlar versin. İnşallah yapacağımız toplantının verimli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum" dedi.

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