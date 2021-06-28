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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu'nun Van temasları

Bakan Soylu'nun Van temasları

Bakan soylu konuşması

Polis General Jandarma 

-Ziyaret görüntüleri
-Detaylar

( VAN ) VAN

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van temasları kapsamında jandarma ve polis havacılık şube müdürlüklerini ziyaret etti.Bazı inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Soylu, Van'dan ayrılmadan önce beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu ile birlikte Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ile Van Jandarma Filo Komutanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada yapılan çalışmaları yerinden izleyen Bakan Soylu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, temasların ardından akşam saatlerinde Van'dan ayrıldı.
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