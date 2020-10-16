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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Soylu Hakkari'de

Bakan Soylu Hakkari'de

Bakan Soylu'nun karşılanması

Polis General Toplantı Konferans 

-Tören mangasını selamlaması
-Valilik şeref defterini imzalaması
-Toplantı salonu

( HAKKARİ )- İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 81 ilin valisiyle korona virüs salgını süreci konulu toplantı yaptı HAKKARİ

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Akşam saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen Bakan Soylu, burada Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu daha sonra beraberindeki yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Hakkari Valiliğine geçti. Valilik önünde polis tören mangasını selamlayan Bakan Soylu, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Hakkari Valiliği Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştü. Korona virüs salgını süreci konulu toplantıda; salgında genel durum, alınan tedbirlerin tavizsiz uygulanması ve denetimleri ele alındı. Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve diğer ilgililer katıldı.
Geceyi Hakkari'de geçirecek olan Bakan Soylu'nun yarın sabah ise güvenlik toplantısına katılması bekleniyor.
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