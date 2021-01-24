Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Bakan Soylu: “Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez”

Bakan Soylu: “Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez”

HDP Esenyurt binası görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Sosyal Paylaşım Sitesi Gesi Sosyal Paylaşım Terör Örgütü 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, Esenyurt HDP binasının görüntülerini paylaştı. Bakan Soylu, “Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Esenyurt HDP binasının görüntülerini paylaştı. Paylaşılan videoda, HDP Esenyurt binasının duvarlarına çizilmiş, PKK terör örgütünün elebaşının resimleri ve birçok terör örgütü simgesi de yer alıyor. Öte yandan Bakan Soylu, HDP Esenyurt binasının görüntülerinin olduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “23 Ocak 2021, gece 23.30, Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor. Ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez.” (UTK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Facebook'un Güldüren Paylaşımları!Facebook'un Güldüren Paylaşımları!
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı