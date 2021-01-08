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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Soylu’dan İHA'nın evlat nöbetindeki ailelere ilişkin belgeseline övgü

Bakan Soylu’dan İHA'nın evlat nöbetindeki ailelere ilişkin belgeseline övgü

Bakan Soylu'nun aileler tarafından karşılanması

İhlas Muhabir Basın Açıklaması Belgesel Teröristler 

-Bakan Soylu'nun çadırda nöbet tutan ailelerle bir araya gelmesi
-İHA Muhabiri'nin Belgeseli Bakan Soylu'ya vermesi
-Bakan Süleyman Soylu konuşması
-detay görüntü

( DİYARBAKIR )- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Ellerinize sağlık, burayı anlatan çok güzel bir belgesel olmuş" DİYARBAKIR

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP önünde evlat nöbetine devam eden aileleri ziyaret etti. Bakan Soylu, İhlas Haber Ajansı’nın

evlat nöbetindeki ailelerin direnişinin anlatıldığı belgeselinden övgüyle bahsetti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ile birlikte 493 gündür HDP önünde evlat nöbetine devam eden aileleri eylem yaptıkları çadırda ziyaret etti. Burada çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan anne ve babalarla sohbet eden Bakan Soylu, sorun ve taleplerini dinleyerek not aldı. Bakan Soylu, ailelerle görüştükten sonra basın açıklaması gerçekleştirdi."Tebrik ediyorum"Bakan Soylu’nun açıklamasının ardından kendisine İHA tarafından ailelerin eylemlerinin birinci yılı münasebeti ile hazırlanan belgesel hediye edildi. Belgeselin kopyasını İHA muhabirinden alan Bakan Soylu, "Allah razı olsun, elinize sağlık. Burayı çok iyi anlatan çok güzel bir belgesel olmuş. Tebrik ediyorum, Allah razı olsun" dedi.

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