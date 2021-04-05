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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic ile bir araya geldi

Bakan Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic ile bir araya geldi

-Bakan Soylu'nun Cikotici kabulü

Tron General Bakanlık 

--Bakan Soylu'nun Cikotic ile GAMER, Elektornik Kelepçe ve Jandarma Genel Komotanlığı Harekat Merkezi gezisi
--Bakan Soylu'nun Cikotic'in hediyeleşmesi

( ANKARA ) ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ile beraberindeki heyeti kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezin'de (GAMER) Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic'i kabul etti. Bakan Cikotic Şeref Defterini imzaladıktan sonra Bakan Soylu ile birlikte GAMER'de ve bakanlıkta bulunan Elektronik Kelepçe İzeme Merkezinde ve Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu. Görüşmeye, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Avrupa Birliğive Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş ile birlikte çok sayıda bürokrat katıldı.
Soylu, görüntü alınmasının ardından resmi çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Cikotic ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. (ALİ-
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