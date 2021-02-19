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( ANKARA -1) Bakan Soylu: "Birilerinin dediği gibi misafir etmediler, doğrudan işkence ettiler, sonunda da öldürdüler"-(Kılıçdaroğlu'na) "Gelmişiz, anlatmışız, ne kadar sorunuz varsa buyurun cevaplamaya hazırız demişiz. Ondan sonra sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak PKK'yı aklamaktır"- "Gençliğinden vazgeçiyor terör örgütünden vazgeçmiyor. AB ülkelerinde evlilik dışı gerçekleşen canlı doğumların oranı 2016'da yüzde 43'e ulaşmış. OECD'nin verilerine göre bu oran yüzde 2 ile 3 arasında. OECD ülkeleri içinde en düşük oranın olduğu 3 ülkeden biri"-"Uyuşturucudan en çok Avrupa gençliği zarar görüyor. 2020 Avrupa uyuşturucu raporuna göre AB'de bu oran 23.7. Sentetik uyuşturucular kendi gençliklerini öldürürken adamlar havaya bakıp ıslık çalıyor. Uyuşturucu onların işbirliği içinde olduğu PKK'nın ana gelir kaynağı. Terörün finansmanını böyle sağlıyorlar. Yıllık 1.5 milyon dolar gelir elde ettikleri tahmin ediliyor" ANKARA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'nda konuştu.





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