Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile görüştü

Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile görüştü

Görüşmeden görüntü

Koronavirüs Atmosfer Toplantı Konferans Terörizm 

-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüştü. Görüşme videokonferans yolu ile gerçekleşti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almaya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile bir araya geldi. Videokonferans yöntemiyle gerçekleşen buluşma da konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından şu açıklama yapıldı:“Bakanımız Süleyman Soylu ve Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında 25 Mart 2021 tarihinde videokonferans bağlantısı ile görüşme gerçekleştirildi.
Sanal toplantı olumlu bir atmosfer içerisinde gerçekleşti. Bakanlar, özellikle terörizm ve göçle mücadele konusularında güvenlik konularını görüştüler. Ayrıca koronavirüs salgınının oluşturduğu zorlukları da ele aldılar. Bakanlar, her iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasındaki olumlu ilişkileri daha da ilerletmek ve önümüzdeki süreçte de görüşmelere devam etmek istedikleri konusunda hemfikir oldular” ifadelerine yer verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement