Bakan Selçuk, öğrencilerle pasta yaptı

-Şehit Aybüke öğretmenin ailesini ziyaret

-Üniversite resim sergisi gezisi

-Eğitim Buluşması programından detaylar

-Müzik dinletisi

-Partiye gelişi ve öz çekim yapması

-Simit satın alması

-Taksi esnafı ile sohbet

-Polislerle fotoğraf çektirmesi

-Belediye başkanı tarafından karşılama

-Belediye makamından görüntü

-Bakanın belediyeden çıkışı ve makam aracına binmesi



( KARABÜK ) KARABÜK



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karabük’te öğrencilerle pasta yaptı, seyyar satıcının tezgahından simit aldı.Karabük’te Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada Uğur isimli öğrenci ile peynirli pasta yaptı. Bakan Selçuk o anların fotoğraflarını ise sosyal medya hesabından da paylaşarak, “Bugün Karabük’te sevgili Uğur’la gönlümüzden çokça sevgi, biraz el emeği katarak peynirli poğaça yaptık. Uğur kadar olmasa da yetenek varmış bende” notu düştü.Daha sonra, Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Safranbolu’daki ailesini ziyaret eden Bakan Selçuk’u burada baba Sadık Yalçın karşıladı. Selçuk, daha sonra Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu sınıf öğretmeni Halil Bulut ve öğrencilerin türkü söylediği programda, müzik öğretmenleri şehit öğretmen Yalçın için "Mağusa Limanı" şarkısı seslendirdi. Basına kapalı devam eden programda Selçuk, öğretmenlere hitap ettikten sonra KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti.Partisinin AK Parti Karabük İl Başkanlığına giden Bakan Selçuk, parti binasının bulunduğu Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşları ve esnafları selamladı, öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirerek, öz çekim yaptı. Parti çıkışı yaya olarak beraberinde Vali Fuat Gürel, milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve protokol üyeleri ile birlikte Belediyeye geçen Bakan Selçuk, yolunun üzerinde seyyar simitçiden 22 tane simit satın alarak beraberindekilere ikram etti.“2 yıl taksicilik yaptım”Emniyet Taksi Durağı esnafı ile ayak üstü sohbet eden Bakan Selçuk, Ankara Seyran bağlarında 2 yıl taksicilik yaptığını ve meslektaşları olduğunu ifade ederek hayırlı işler dileğinde bulundu. Belediye binası önünde görev yapan polis memurlarıyla da fotoğraf çektiren Selçuk'u, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve yardımcıları karşıladı. Makamda basına kapalı gerçekleşen ziyarette Selçuk, Başkan Vergili’den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra kentten ayrıldı.

