-Açılıştan detay

-Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması

-Tesislerin incelenmesi

-Genel görüntü



( SAMSUN ) Bakan Selçuk: "Hayaller engelsizdir"- Bakan Selçuk Samsun-Çarşamba'da engelsiz yaşam merkezlerinin açılışını yaptı SAMSUN



- Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun’da engelsiz yaşam merkezlerinin açılışını yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi açılış ve ziyaretler için geldiği Samsun’da valilik ziyaretinin ardından Çarşamba ilçesinde Belediye ve Ticaret Borsası desteğiyle yapılan "Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi. “Hayaller, engelsizdir” Açılışta kurdele kesiminin ardından konuşan Bakan Selçuk, “Hem Engelsiz Yaşam Merkezimiz hem de Gündüzlü Bakım Merkezimizin açılışı için buradayız. İki sene önce Türkiye’de sadece 7 gündüzlü bakım merkezi vardı. Son geçen seneyle beraber 75 ilimiz de 124 bakım merkezine kavuşturuldu. Gündüzlü Bakım Merkezlerimiz engellilerimiz için hem de aileler için sosyal anlamda, kültürel anlamda birçok fırsatlar sunuyor. Ailelerimize bu merkezlerle destek oluyoruz. Biz bu açılışı daha önce yapacaktık ancak pandemi nedeniyle açılışı bugüne kaldı. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hayaller engelsizdir diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde de Türkiye’de bütün engellilerimize, çocuklarımıza, yaşlılarımıza, herkese sahip çıkmayı önemsiyoruz. Bu güzel merkezler için bütün katkı sunanlara Çarşamba Belediyemize ve Ticaret Borsamıza bir kez daha teşekkür etmek isterim. İnşallah önümüzdeki dönemde daha birçok kuruluşu da hem Çarşamba’ya hem Samsun’umuza kazandırmayı ümit ediyoruz” dedi.

Açılışın ardından merkezleri gezen Bakan Selçuk, buralarda kalanlarla sohbet etti. Zehra Zümrüt Selçuk, açılış ve incelemelerin ardından Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika ziyaretinde bulundu. Bakan Selçuk’un programına ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri katıldı.





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