Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Selçuk: 'Hayaller engelsizdir'

Bakan Selçuk: 'Hayaller engelsizdir'

Yaşam merkezinden detay

Fabrika Gesi Bakım Merkezi Allah 

-Açılıştan detay
-Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması
-Tesislerin incelenmesi
-Genel görüntü

( SAMSUN ) Bakan Selçuk: "Hayaller engelsizdir"- Bakan Selçuk Samsun-Çarşamba'da engelsiz yaşam merkezlerinin açılışını yaptı SAMSUN

- Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun’da engelsiz yaşam merkezlerinin açılışını yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi açılış ve ziyaretler için geldiği Samsun’da valilik ziyaretinin ardından Çarşamba ilçesinde Belediye ve Ticaret Borsası desteğiyle yapılan "Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi. “Hayaller, engelsizdir” Açılışta kurdele kesiminin ardından konuşan Bakan Selçuk, “Hem Engelsiz Yaşam Merkezimiz hem de Gündüzlü Bakım Merkezimizin açılışı için buradayız. İki sene önce Türkiye’de sadece 7 gündüzlü bakım merkezi vardı. Son geçen seneyle beraber 75 ilimiz de 124 bakım merkezine kavuşturuldu. Gündüzlü Bakım Merkezlerimiz engellilerimiz için hem de aileler için sosyal anlamda, kültürel anlamda birçok fırsatlar sunuyor. Ailelerimize bu merkezlerle destek oluyoruz. Biz bu açılışı daha önce yapacaktık ancak pandemi nedeniyle açılışı bugüne kaldı. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hayaller engelsizdir diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde de Türkiye’de bütün engellilerimize, çocuklarımıza, yaşlılarımıza, herkese sahip çıkmayı önemsiyoruz. Bu güzel merkezler için bütün katkı sunanlara Çarşamba Belediyemize ve Ticaret Borsamıza bir kez daha teşekkür etmek isterim. İnşallah önümüzdeki dönemde daha birçok kuruluşu da hem Çarşamba’ya hem Samsun’umuza kazandırmayı ümit ediyoruz” dedi.
Açılışın ardından merkezleri gezen Bakan Selçuk, buralarda kalanlarla sohbet etti. Zehra Zümrüt Selçuk, açılış ve incelemelerin ardından Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika ziyaretinde bulundu. Bakan Selçuk’un programına ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Fırat Kalkanının Vurucu GücüFırat Kalkanının Vurucu Gücü
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement