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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli Samsun'daki yatırımları inceledi

Bakan Pakdemirli Samsun'daki yatırımları inceledi

Bakan Pakdemirli Samsun'daki yatırımları incelerken detaylar

Demirli 

-Samsun saathane Meydanın yürümesi
-AK Parti İl Başkanlığı binasında anı defterini imzalaması
-detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Bir dizi ziyaretler ve incelemelerde bulunmak için Samsun'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Bekir Pakdemirli'yi belediyeye gelişinde Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Pakdemirli'nin Samsun programı Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ziyareti ile başladı.
Burada şehirde devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında Başkan Mustafa Demir'den bilgi alan Pakdemirli daha sonra yürüyerek AK Parti Samsun İl Başkanlığı'na geçti. Burada başkanlık anı defterini imzalayan Pakdemirli, parti ziyaretinin ardından 'Tarım-Orman Sektör Toplantısı'na katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.
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