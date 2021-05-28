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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kurum’un telekonferans katılımıyla Şuhut Millet Bahçesi'nde ilk fidan toprakla buluştu

Bakan Kurum’un telekonferans katılımıyla Şuhut Millet Bahçesi'nde ilk fidan toprakla buluştu

Şuhut Millet Bahçesi genel görüntü

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un telekonferans katılımı
-Protokol üyelerinden fidanın toprakla buluşturulması
-Şuhut millet bahçesi drone görüntüsü
-Şuhut Kaymakam Erkan Kaçmaz röportaj

( AFYON KARAHİSAR-EK) AFYON KARAHİSAR

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un telekonferans katılımıyla, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Millet Bahçesi'nde ilk fidan protokol üyeleri tarafından toprakla buluşarak can suyu verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Afyonkarahisar ziyaretinde Şuhut ve Sandıklı ilçelerinin Millet Bahçesi Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve protokol üyelerinin katılımlarıyla ilk fidan toprakla buluşarak can suyu verildi.
Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, konuyla ilgili açıklamalarında, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bakanımızın telekonferans katılımlarıyla Şuhut'ta uzaktan bağlantı yöntemiyle ilk fidanı toprakla buluşturduk. İnşallah en kısa sürede buranın bitimiyle hizmete alındığında hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Burası tabi güzel Şuhut'umuzun güzelliğine güzellik katacak bir proje. Bu vesileyle tekrar başta Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanımıza, bürokratlarına, herkese teşekkür ediyoruz. Tabi mutlaka bunun buraya gelmesini sağlayan valimize, milletvekillerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. İnşallah ilçemiz için hayırlı ve güzel olmasını temenni ediyorum" dedi.

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