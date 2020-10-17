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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kurum: “Türk milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin hep yanında olacağız”

Bakan Kurum: “Türk milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin hep yanında olacağız”

- Toplantıdan detaylar

Belediye Başkanı Toplantı Basın Açıklaması Saldırı 

-- Bakan Kurum'un konuşması

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ermenistan’ın sivil halka yönelik saldırısını kınayarak, “Türk milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin hep yanında olacağız” dedi.
Bakan Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan’a geldi. Bakan Kurum, AFAD binasında milletvekilleri, vali, belediye başkanı ve ilçe belediye başkanlarının yanısıra kentteki diğer yöneticilerin katılımıyla yaklaşık 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında Bakan Kurum basın açıklaması yaparak Erzincan’da yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aktardı. Bakan Kurum konuşmasında Ermenistan’ın sivil halka yönelik saldırısını kınayarak, “Gence'de masum sivilleri katleden Ermenistan'a karşı haklı tutumunu sergileyen Azerbaycanlı kardeşlerimizi, canlarımızı, dostlarımızın her zaman yanlarında olduk ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya Türk milleti olarak Türkiye olarak devam edeceğiz. Bölgede barışın huzurun sağlanması adına Azerbaycanlı kardeşlerimizin, dostlarımızın verdikleri mücadelenin yanında olmaya ülke olarak Türk milletinin her bir ferdi olarak yine devam edeceğiz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.
(AA-AA)
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