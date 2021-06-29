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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Kurum: “Toplamda 61 Millet Bahçesini tamamladık”

Bakan Kurum: “Toplamda 61 Millet Bahçesini tamamladık”

Bakan Murat Kurum'un Millet Bahçesindeki incelemeleri

Lyon Ekolojik Genel Kurul Allah Yeni Cami 

-Bakan Murat Kurum'un konuşması
-Konya Gazeteciler Cemiyeti ziyareti
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplam 61 Millet Bahçesini tamamladıklarını belirterek, devam eden ve yapımı tamamlanan yaklaşık 57 milyon metrekarelik 326 adet Millet Bahçesi olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler için geldiği Konya’da yapımına devam edilen Millet Bahçesi alanında incelemeler yaptı. Burada çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Eski stadın bulunduğu yeri hem Konyaspor’un anılarını yaşatacak, hem de tüm Konya’ya hizmet verecek bir Millet Bahçesine dönüştüreceklerini ifade eden Murat Kurum, “Bu çerçevede Konya merkez ve ilçelerinde toplamda yaklaşık 2 milyon 400 bin metrekarelik 14 Millet Bahçesini projelendirdik ve bu çerçevede Türkiye’nin ekolojik dönüşümünü gerçekleştirmek üzere Millet Bahçesi projelerini kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm Türkiye’de 10 Millet Bahçesini daha milletimizle buluşturmuştuk. Toplamda 61 Millet Bahçesini tamamladık ve bitirdiğimiz, devam eden şu an yaklaşık 57 milyon metrekarelik 326 adet millet bahçemiz var. Hedefimiz bu çerçevede 81 ilimizde 81 milyon metrekare hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.
Konya’da yer alacak Millet Bahçesinin içinde yaklaşık 14 bin 400 kişi kapasiteli bir selatin camisinin olacağını kaydeden Kurum, “Bu camimiz Selçuklu, Osmanlı mirası Konyamızda Cumhuriyet Dönemine ait yapacağımız önemli bir eser olacak. İnşallah atalarımızın yadigarlarını koruduğumuz, gün yüzüne çıkardığımız ve burada şehir stadyumunun bulunduğu alandan da yeni camimizle selamladığımız bir anlayışla projemizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Bakan Kurum Millet Bahçesindeki incelemelerinin ardından Konya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya Kurum, son yapılan genel kurulda yeniden başkan seçilen Sefa Özdemir’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. (FÇ-FM-
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