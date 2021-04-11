Bakan Kurum: ' Sürece ilişkin hukuki tahkikat başlatılmıştır, sorumluları hakkında her türlü cezai işlem yapılacaktır'
Murat Kurum açıklama
( ANKARA ) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Sürece ilişkin hukuki tahkikat başlatılmıştır, sorumluları hakkında her türlü cezai işlem yapılacaktır"- "Bakanlığımızın hasar tespit ekibi yapmış olduğu çalışma çerçevesinde etrafındaki 21 binayı da riskli gördü ve 21 binada bulunan 900 vatandaşımızı devletimizin, belediyelerimizin misafirhanelerinde misafir ettik"- "Kazı sebebiyle Açelya apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü şekilde yıkım sürecini yürütüyoruz. Yıkım sürecinin bitmesiyle etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz"- "Toplamda 14 parselin olduğu 155 bağımsız bölümün risk altında olduğunu arkadaşlarımız tespit ettiler"- "TOKİ'miz inşaatları çok kısa bir sürede yapacak"- "Devletimiz tüm imkanlarıyla Ankaralı vatandaşlarımızın yanındadır"
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