Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kurum, Erzincan’da Terzibaba Türbesini ziyaret etti

Bakan Kurum, Erzincan’da Terzibaba Türbesini ziyaret etti

- Bakan Kurum'un Terzibaba ziyareti ve detaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Toplantı 


- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan’a geldi. Bakan Kurum ilk olarak Terzibaba Türbesini ziyaret etti. Erzincan Havalimanında karşılanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilk olarak Terzibaba Türbesini ziyaret ederek dua etti. Bakan Kurum daha sonra Erzincan İl Afet ve Durum Müdürlüğü’nde il değerlendirme toplantısına katılacak. Toplantının ardından Erzincan Valiliğini ziyaret edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ardından vatandaşları selamlayarak Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi’nde yemek programına katılacak. Kızılay ve Hocabey kentsel dönüşüm alanlarını da ziyaret edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Erzincan programını AK Parti Erzincan İl Başkanlığı, Erzincan Belediye Başkanlığı ziyareti ve Vasgirt Deresi Rekreasyon alanı incelemesiyle tamamlayacak. Bakan Kurum, akşam saatlerinde Erzincan’dan ayrılacak. (AA-AA)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı