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Bakan Kurum, duvar kırarak çocuklarını selden kurtarırken yaralanan baba ile görüştü
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kurum, duvar kırarak çocuklarını selden kurtarırken yaralanan baba ile görüştü

Bakan Kurum, duvar kırarak çocuklarını selden kurtarırken yaralanan baba ile görüştü

bakanın aracının gelişi

Mahsur Kaldı Sel Felaketi Diyalog Kız Çocuğu Felaket 

-şaban ergün ile görüşmesi
-ergünün durumun anlatması
-oğlu erdem ergünle görüşmeleri
-selde zarar gören evleri gezmesi
-çocuklarla görüşmesi
-eve girmesi, bahçede incelemede bulunması
-vatandaşlarla diyalogu
-çocuğa harçlık vermesi

( BARTIN )-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel felaketinden kurtulan aileleri ziyaret etti BARTIN

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geceyi geçirdiği Bartın’da sabah saatlerinde incelemelerde bulundu. Bartın’da meydana gelen sel sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel bölgesini ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde Bartın’a gelen ve geceyi burada geçiren Bakan Kurum, Abdipaşa beldesi Derecik Köyü mevkiinde incelemelerde bulundu. Bartın- Karabük karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü. Kurum, selden zarar gören vatandaşlara yardım edeceklerini söyledi.

Selden evi zarar gören Erdem Ergün isimli vatandaş, selde evde mahsur kaldıklarını, evden kaçamayınca çareyi evin duvarını kırmakta bulduğunu ve çocuklarını bu sayede kurtardığını söyledi.

Duvarı kırarken evde bulunan kavanozların kırıldığını ve ayağına batması sonucu ayağından yaralandığını anlattı. Babası Şaban Ergün ise çok zor durumda olduklarını, borçları olduğunu ve devletten yardım istediklerini söyledi.

Bakan Kurum ardından 2 metre yüksekliğinde su giren evi ziyaret etti. Evin içine giren ve incelemelerde bulunan Kurum, vatandaşlara sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Oyuncakları selde kaybolan 2 kız çocuğuna da oyuncak hediye eden Kurum, ablalarına da harçlık verdi. Kurum daha sonra selin en çok etkilendiği Zafer köyüne gitmek için yola çıktı.
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