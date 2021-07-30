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Bakan Kurum’dan top sahası yanan çocuklara yeni saha sözü
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kurum’dan top sahası yanan çocuklara yeni saha sözü

Bakan Kurum’dan top sahası yanan çocuklara yeni saha sözü

Çocuk ile Kurum'un konuşmaları

( ANTALYA )-Yangında çocukların top sahası hasar gördü, Bakan Kurum hemen talimat verdi-Çocuklar yanan top sahları için yardım istedi, Bakan Kurum hemen talimat verdi ANTALYA

Orman Yangınları Geçmiş Olsun Yangın İçme Suyu Orman Yangını 


- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları nedeniyle top sahası hasar gören çocuklara yeni saha sözü verdi. Kurum, hemen Manavgat Kaymakamı Yiğit’i arayıp talimat vererek destek vereceklerini de söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Oymapınar Mahallesi’nde vatandaşları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Kurum, ziyareti sırasında çocuklarla da bir süre sohbet etti. Burada bulunan çocuklar, Bakan Kurum’a top sahalarının yandığını ve yeniden yapılmasını istediklerini söyledi.

Çocukların talebini geri çevirmeyen Kurum, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit’i arayarak mahalleye top sahası kazandırılması için talimat verdi. Bakanlık olarak sahanın yapılması için destek vereceklerini aktaran Kurum, Oymapınar’daki içme suyu sorununun da İller Bankası eliyle en kısa sürede çözüleceğini ifade etti.
Çocuklardan 8 yaşındaki Enes, “Bakanımız bizi kırmadı, inşallah top sahasını yaptıracaklar. Onu çok seviyorum, güveniyorum. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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